Hisarcık Belediyesi'nden kar temizleme çalışması

Buzlanmayı önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 ton tuz kullanıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “İlçede 3 gün önce başlayan yoğun kar yağışından dolayı cadde ve ara sokaklarda biriken karların temizlenmesi ve buzlanmayı önlemek amacıyla 3 iş makinesiyle gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması başlatılmıştır. İlçe halkının mağdur olmaması için işçilerimizin yaya kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları halen devam etmektedir” dedi.