Hisarcık Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

İki günden beri etkili olan ve ilçeyi beyaza büründüren kar yağışının ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan belediye ekiplerince karla mücadele çalışmalarına hız verildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede yoğun kar yağışı süresince belediye ekiplerinin iki iş makinesiyle gece gündüz çalışarak ilçe merkezindeki ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çalışkan,” Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz fedakarca çalışmalarına devam etmektedirler. Mesai kavramı gözetmeksizin özverili şekilde çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bitiminde işlerine gidecek olan vatandaşlarımızın zorluk çekmemesi için ekiplerimiz çalışmalarına gece gündüz aralıksız devam edecekler” dedi.