İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık Belediyesi'nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlı veya hasta olup ihtiyaçlarını gideremeyen tüm vatandaşların belediye servis araçları ve personeli tarafından evlerinden alınarak ihtiyaçlarının giderilmesinin sağlanacağını belirtti.


Başkan Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Belediye Başkanlığı olarak, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Belediyemizin ilgili ekipleri tarafından gün boyu süren temizlik, ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın toplu yaşam alanlarında bulunmamaları, sağlık ve gıda ihtiyaçları dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Öncelikle yaşlı veya hasta olup ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan tüm vatandaşlarımız, bizleri aramaları durumunda belediyemiz servis araçları ve personelimiz tarafından evlerinden alınarak ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacaktır. Servis ihtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemize ait 481 33 22 ve 481 30 85 No'lu telefon numarasından irtibata geçebilirler. Bu konuda alınan önlemlere tüm halkımızın hassasiyet göstermesini rica ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.