Hisarcık Belediyesi'nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Başkan Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Belediye Başkanlığı olarak, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Belediyemizin ilgili ekipleri tarafından gün boyu süren temizlik, ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları devam etmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın toplu yaşam alanlarında bulunmamaları, sağlık ve gıda ihtiyaçları dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Öncelikle yaşlı veya hasta olup ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan tüm vatandaşlarımız, bizleri aramaları durumunda belediyemiz servis araçları ve personelimiz tarafından evlerinden alınarak ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacaktır. Servis ihtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemize ait 481 33 22 ve 481 30 85 No'lu telefon numarasından irtibata geçebilirler. Bu konuda alınan önlemlere tüm halkımızın hassasiyet göstermesini rica ediyorum” diye konuştu.