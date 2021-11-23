Hisarcık Belediyesi'nden öğretmenlere yemek

Belediye tarafından ilçe ve köylerinde görev öğretmenlere Emet Bor İşletme Müdürlüğü yemekhanesinde verilen birlik ve beraberlik yemeğinde, eğitimciler aileleriyle birlikte yemek yiyip canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Yemek sonrası yaptığı konuşmada 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belşrten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Öğretmenlerimiz bizler için çok önemli. Makamlar gelip geçicidir. Ancak öğretmenlerimiz yıllarca emek vererek yetiştirdikleri öğrencileriyle gurur duymaktadırlar. Öğretmenlerimiz sayesinde bu makamlara geldik. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Öğretmenler Gününüzü kutluyor, eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Öğretmenler daha sonra canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler.