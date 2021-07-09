Hisarcık Belediyesinden yabani ot temizliği

Özellikle ilçe girişlerindeki cadde, sokak ve bulvarların orta refüjleri ile kaldırım ve yol kenarlarında boyları uzayan yabani otlar ot biçme makineleri ile biçilerek temizleniyor.

Belediye olarak daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçemizde yoğun yağışlar sonrası havaların ısınması ile birlikte kaldırım ve yol kenarlarında hızla büyüyen yabani otlar ulaşım için sorun teşkil etmekte, ayrıca kötü görüntü oluşturmakta idi. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için ilk etapta ilçe girişlerinde yabani ot temizliği çalışması başlattık. Yabani otların temizlenmesi çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.