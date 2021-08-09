İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık Belediyesi'nden yangın bölgelerine yardım kampanyası

Hisarcık Belediyesi orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.


Tüm duyarlı vatandaşları yardım kampanyasına destek vermeye davet eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Yangınlardan etkilenen bölgelere gönderilmek üzere ihtiyaç malzemeleri olarak, gıda, hijyen, barınma, erkek giyim malzemeleri, yorgan, yastık, nevresim, yangın söndürme tüpü, hayvanlar için yaş ve kuru mama olarak belirledik. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Belediye Hizmet Binası önünde zabıta personelimize yardımlarını ulaştırabilirler. Ülkemizin ciğerlerini yakan orman yangınları hepimizi derinden etkilemiştir. İnşallah bu zorlu günleri de hep beraber geride bırakacağız. Orman yangınları esnasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum” dedi.

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