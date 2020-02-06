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Hisarcık Belediyesinden yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık Belediyesince alt yapı çalışmaları tamamlanan Halil Kurnaz Bulvarı, Zekeriya Kaplan ve Hakkı Ocak Caddelerinde yaya kaldırımlarına 7 bin 404 metrekare parke taşı ve 2 bin 700 metre bordür döşenecek.


Parke taşı döşeme, tamir ve parke taşı söküm ve bordür döşeme ihalesini alan firma ile sözleşme imzaladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Halil Kurnaz Bulvarı, Zekeriya Kaplan ve Hakkı Ocak Caddelerinde içme suyu isale hattı ve kanalizasyon yenileme ile doğalgaz çalışmaları esnasında bozulan yaya kaldırımlarına 7 bin 404 metrekare beton parke, 2 bin 700 metre beton bordür döşemesi, ayrıca bin 800 metrekare beton parke taşı tamiri ve bin 50 metrekare beton parke taşı sökümü çalışmalarına kısa sürede başlanacaktır. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimizle büyük bir özveriyle çalışmaktayız. Tüm bu çalışmalar daha modern bir Hisarcık için” dedi.

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