İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık Belediyesinden zemin hazırlama ve temizlik çalışması

Hisarcık Belediyesince Yenidoğan Mahallesinde önümüzdeki günlerde başlaması planlanan sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları için zemin hazırlama ve temizlik işlerine başlandı.


Belediye olarak ilçede üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Yenidoğan Mahallemizde önümüzdeki günlerde yapılacak olan, sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları için zemin hazırlama ve temizlik işlerine başladık. Daha güzel bir Hisarcık'ta, daha güzel yaşamak adına gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

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