Hisarcık Belediyespor deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yendi

Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, deplasmanda Muratlıspor’u 5-1 yenerek ikinciliğe yükseldi.
Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, deplasmanda Muratlıspor'u 5-1 yenerek ikinciliğe yükseldi.
Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Lig altıncı hafta maçında deplasmanda Muratlıspor ile karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçı Ahmet Yavuz ve İsmail Öztürk'ün 2'er, Tunahan Kılıç'ın 1 golüyle 5-1 kazanan Hisarcık Belediyespor 12 puanla 14 puanlı Akıncılarspor'un ardından ikinciliğe yerleşti.
Hisarcık Belediyespor Kütahya SAL liginde 6 maçta attığı 18 golle en fazla gol atan takım konumunda.