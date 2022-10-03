Hisarcık Belediyespor yeni sezonu kurban keserek açtı

Hisarcık Belediyespor'lu futbolcu ve idareciler oynayacakları Kütahya Yeşilayspor maçı öncesi futbol sahasında bir araya geldi.

Sezon açılışında yaptığı konuşmada 2022 - 2023 futbol sezonunda tüm takımlara başarılar dileyen Belediye Başkanı ve Hisarcık Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Çalışkan,” Yeni sezon Hisarcık Belediyespor'umuz için kazasız belasız sakatsız başarılarla dolu hedeflerimizin gerçekleştiği güzel bir yıl olsun. Rabim utandırmasın” dedi.

Daha sonra kurban kesilip, dua edildi. Sezon açılışı sonrası Hisarcık Belediyespor'lu futbolcular Kütahya Yeşilayspor maçına kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur, Kadına El Kalkmaz” pankartıyla çıktılar.

Hisarcık Belediyespor kendi sahasında oynadığı Süper Amatör Küme ilk maçında rakibi Kütahya Yeşilayspor'a 3-2 mağlup oldu.