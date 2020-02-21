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Hisarcık ÇPL'de "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği, Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" projesi kapsamında, Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilere Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleği tanıtıldı.


Gerçekleştirilen etkinlikte Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mustafa Şen, Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman alanında okuyan 10 ve 11. sınıf öğrencilerine muhasebe mesleği tanıttı.


Etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özdoğan hazır bulundu.

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