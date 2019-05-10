Hisarcık ÇPL'den ortaokul öğrencilerine bölüm tanıtımı

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde (ÇPL), ilçe ve köylerdeki 8. sınıf öğrencilerine yönelik Bilgisayarlı Muhasebe ve Kimya alanlarının tanıtımı yapıldı.

Okul Müdürü Selim Özyurt, ilçe merkezi ve köylerde öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik okul ve bölümlerin tanıtımını yaptıklarını belirtti. Özyurt, “Gelecek yıl lise ve alan seçimi yapacak olan 8. sınıf öğrencilerinin meslek liselerine yönlendirilmeleri ile ilgili olarak Dereköy, Karbasan, Kutluhallar, Hasanlar Köyü ortaokulları ve ilçe merkezindeki Şehitler Ortaokulu ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokullarının 8. sınıf öğrencilerine alan tanıtımlarımızı yaptık. Okulumuz Rehber Öğretmeni Gülay Pınar, Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek ile Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan tarafından hazırlanan slayt ve kısa filmler eşliğinde, okulumuzda bulunan alanların tanıtımı yapıldı. İki gün süren program çerçevesinde toplamda yaklaşık 150 öğrenciye ulaşıldı” dedi.