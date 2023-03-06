Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu Kütüphanesi'nin işlevselliği arttırıldı

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığının, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde kurulan kütüphaneyi öğrencilerin daha aktif kullanabilmeleri için masa, sandalye ve 450 yeni kitap alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” 2021 yılı sonu itibariyle Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde kurulan kütüphanemizi öğrencilerimizin daha aktif kullanabilmeleri için Okul-Aile Birliğinin katkısıyla masa, sandalye ve 450 yeni kitap alınarak kütüphanemizin işlevselliğini arttırdık. Yeni yerleşim düzeni ile daha fazla öğrencimiz kütüphaneden faydalanabilecek ve alınan kitaplarla birlikte kütüphanemizde yaklaşık 800 kitapla birlikte hem bilgilere erişimi kolaylaşacak, hem de kitap dünyası zenginleşmiş olacaktır. Kitap sayısını daha da yukarıya taşımak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.