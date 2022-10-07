Hisarcık Dereköy Ortaokulunda okuma halkası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okumayı teşvik etme, okuma zevkine birlikte varma ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla okuma halkası oluşturuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “ Okulumuzda öğretmen ve 5.6.7.8.sınıf öğrencilerimizin katılımıyla okuma halkası oluşturduk. Okuma halkası, okuma zevkine varma ve birlik beraberliğin birleştiriciliğinin bilinciyle aynı anda farklı kitaplarla farklı dünyalara yolculuğun kapısını bizlere araladı. Okudukça hep birlikte hayallerin renklendiği güzel bir gelecek dileklerimle. Etkinliğin düzenlenmesinde önderlik yapan Türkçe Öğretmenimiz Habibe Doğruoğlu'na, etkinliğe katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.