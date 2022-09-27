Hisarcık Dereköy'de sentetik çim yüzeyli halı saha hizmete girdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de İl Özel İdaresi tarafından Spor Toto'nun katkılarıyla yapımı tamamlanan sentetik çim yüzeyli halı saha hizmete girdi.

Dereköy'de hizmete giren halı sahada incelemelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemizdir. Bir ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi gençlere bağlıdır. Bir ülkede donanımlı ve yetenekli gençlik varsa o ülkenin geleceği sağlam demektir. Biz gençlerimize eğitimden, spora her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Onları geleceğe hazırlamak, yaşam alanlarımızı ve ülkemizi daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Spor sadece fiziki değil, ruhen ve fikren de gelişmektir. Spor bir disiplin ve kurallar bütünüdür. Bu da gençlerimizi geleceğe, hayata hazırlar. Dereköy'e sentetik çim yüzeyli halı saha kazandırılmasında emeği gecen başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Kütahya Valimiz Ali Çelik, Hisarcık İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz, Kütakya İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Murat Koyak, İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mustafa Şen, İbrahim Kılıç ve Dereköy Köy Muhtarımız Tayfun Bütün'e emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.