Hisarcık Emniyet Amirliği personeline Halkla İlişkiler ve İletişim Semineri

Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hüseyin Yılmaz tarafından İlçe Emniyet Amirliğinde verilen “Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu seminerinin ilk bölümünde; İletişim, tanımı, önemi, süreci, amaçları, çeşitleri ile güncel iletişim olayları ve uygulamaları.İkinci bölümde; Halkla ilişkiler tanımı, tarihi gelişimi, önemi, temel nitelikleri, uygulama süreci, Halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan iletişim araçları, Kamu yönetiminde Halkla İlişkiler ve uygulama örnekleri ile Halkla İlişkiler ve İletişim kazalarını giderecek bilgilerle farkındalığınıza katkıda bulunma yolları. Üçüncü bölümde ise; Emniyet teşkilatında Halkla İlişkiler ve İletişim, Polis-Halk ilişkilerinin Tanımı ve amacı, Önemi, Polis-Halk İlişkileri Çalışmalarında kullanılan araçlar ile Polis Halk İlişkilerini Geliştirme Faaliyetleri, uygulama örnekleri karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Halkla ilişkiler ve İletişim alanlarında yeni yaklaşımlar üzerine bir sunum gerçekleştirildi.

Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu seminerde sunum gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Hüseyin Yılmaz, her daim emniyet teşkilatı mensuplarına yardımcı olmaktan mutluluk ve onur duyacağını söyledi.

İlçe Emniyet Amir Vekili Erdem Metin, meslek farkındalığı oluşturmak ve Halkla İlişkiler ve İletişim konularında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekmek amacıyla düzenlemiş oldukları “Halkla İlişkiler ve İletişim” konulu seminere katılan çalışma arkadaşlarına ve sunumu gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Hüseyin Yılmaz ile Hisarcık Meslek Yüksekokulu Yönetimine teşekkür etti.