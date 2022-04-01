Hisarcık Emniyeti'nden kan bağışına destek

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği personeli, Türk Kızılayı'nın başlattığı kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Bağış Merkezinin Dr. İsmail Cihat Tuna nezaretinde Güner Önce Caddesinde başlattığı kan bağışına İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, bekçiler ve personel katıldı.

Kan veren polis ekipleri, insanın can ve mal güvenliğini korudukları gibi vatandaşlara hayat olmak için kan bağışında bulunduklarını ifade ettiler.

Türk Kızılay'ı Hisarcık İlçe Temsilcisi Mustafa Şen, kan bağışına desteklerinden dolayı İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ile polis, bekçi ve görevli personele teşekkür etti.