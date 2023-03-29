İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi beyaza büründü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezine yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezine yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Hisarcık Belediyesi tarafından işletilen Esire Termal Turizm Merkezinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası tesis çevresinde ve çocuk oyun parkında görsel güzellikler ortaya çıktı.


Termal tesislerde konaklayan vatandaşlar bir taraftan 51 derece sıcaklıktaki sıcak sularda şifa ararken, diğer taraftan Mart ayı sonunda yağan karın keyfini yaşadı.

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