Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi'nde kar güzelliği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezi'nde yağan karla birlikte bembeyaz görüntüler oluştu.

51 derece sıcaklıktaki şifalı suyuyla romatizmal, deri hastalıklarında, kas ve eklem ağrılarında, çeşitli kadın hastalıklarında ve içme kürleriyle de, böbrek taşı, mide-barsak sistemi, karaciğer safra kesesi hastalıklarında etkili olduğu bilinen Hisarcık Belediyesi tarafından işletilen Esire Termal Turizm Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası vatandaşları mest eden kar manzaraları ortaya çıktı.

44 aparta ulaşan ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşan termal tesislerde konaklayan vatandaşlar bir taraftan 51 derece sıcaklıktaki sıcak sularda şifa ararken, diğer taraftan yağan karın keyfini yaşıyor.