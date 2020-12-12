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Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı yapılacağını açıkladı.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Milletvekili İshak Gazel ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaret ederek Esire Kaplıcaları bölgesine yapacak oldukları mesire yerinin projesini sunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.


Başkan Çalışkan, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya kendilerine gösterdiği ilgi, alaka ve yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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