Hisarcık Festivali'nde uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Sanatçı Elif Buse Doğan konseri başlamadan önce sahneye çıkarak seyircilere Kütahya Valisi Ali Çelik'in selamlarını ileten Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Fırat Çetinkaya, sinevizyon eşliğinde uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Polis Memuru Fırat Çetinkaya, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü olarak operasyonel faaliyetlerin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun liderliğinde hayata geçirilen “ Narkorehber Gençlik Modülü”,”En İyi Narkotik Polisi Anne”,” Narkorehber ve Narkonokta” gibi farklı projelerin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince tüm hızıyla sürdürülmekte olduğunu söyledi.

Çetinkaya,” İçişleri Bakanlığımızca faaliyete geçirilen “UYUMA” Uyuşturucu ile Mücadele uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirebilir, uyuşturucu madde kullanımına veya ticaretine şahit olduğunuzda, karşılaştığınız bu durumu varsa fotoğraf ve video eklemek suretiyle görselimizdeki butona dokunarak çok pratik ve seri bir şekilde bizlere iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz veya bildirim içeriğiniz kesinlikle üçüncü kişilerle veya kurumlarla paylaşılmaz, veri güvenliği esastır. “UYUMA geleceğine sahip çık” diyoruz. Yine Kütahya ilimizde “0 552-155-43-43 numaralı hattımız üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz” diye konuştu.