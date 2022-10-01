"Hisarcık-Gediz yolu bölgemiz gelişimine büyük katkı sağlayacak”

İlçe Başkanı Ciner ve Belediye Başkanı Doğan yaptıkları açıklamada Hisarcık-Gediz yolunun yapımına verdikleri destekten dolayı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekilleri, Karayolları Genel ve Bölge Müdürlüklerine, AK Parti İl Başkanlığına, Kütahya Valiliğine, birlikte çalışma yaptıkları Hisarcık Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanlığı ile tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

“Gediz-Simav-Hisarcık-Emet-Tavşanlı yolları bölgemizi canlandıracak”

Gediz-Simav-Hisarcık-Emet-Tavşanlı yollarının bölgeyi canlandıracağına dikkat çeken AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner,” AK Parti iktidarı döneminde Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcık-Simav Emet-Tavşanlı yol yapım çalışmalarının bazıları tamamlanmış, bazılarında ise yüzde 80 iş bitirme noktasına gelinmiştir. Şimdi de Hisarcık-Gediz yolu yapımına başlanmasıyla Emet ve Hisarcık ilçelerinin gelişimine engel olan yol sorunu tarihi olacaktır. Son yıllarda ivme kazanan yol çalışmaları ile hükümetin bölgemize verdiği önem bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Gediz yolu Orta Ölçekli Sanayi Bölgemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak”

Gediz yolunun yapımının Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Konum itibarıyla bölgelerinin komşu ilçelere 40-50 kilometre arası eşit mesafelerdedir. Komşu ilçemiz Hisarcık Belediyemiz iş birliği ile başlattığımız Orta Ölçekli Sanayi Bölgemizde hızlı bir şekilde çalışmalar sürüyor. Yoğun talep olan bölgemizde yatırımcılarımız için alt yapı çalışmalarını sürdürürken arazi genişletme konusunda da girişimlerde bulunuyoruz. Tamamlanan Emet-Hisarcık yolumuz, Simav yolumuz, son aşamaya gelen Tavşanlı ve Çavdarhisar yollarımızdan sonra şimdide Gediz yolu yapımına başlanması yatırımcılarımıza büyük engel teşkil eden yol nakliyat sorunlarını da ortadan kaldıracaktır. Hepimize hayırlı olsun “diye konuştu.