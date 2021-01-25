Hisarcık-Gediz yolunun yapılması için sosyal medyada kampanya başlattılar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının organizasyonuyla sosyal medya kullanıcıları grup kurarak Hisarcık-Gediz yolunun yapılması için “Hisarcık-Gediz Yolu Yapılsın İstiyoruz” parolasıyla kampanya başlatıldı.

Türkiye'nin bor madeni rezervinin yüzde 70'in Hisarcık ve Emet ilçelerinde bulunduğuna vurgu yapan Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, “Hisarcık ve Emet bölgemiz, zengin bor madenleri açısından büyük bir öneme sahip iken, alınan hizmetler yönünden daha fazlasını hak ettiğini düşünmemiz ve söz konusu 35 kilometrelik Hisarcık - Gediz yolunun da bölgemiz açısından hayati önem arz etmesi, yolun yapılış itibariyle aşırı virajlı ve tehlikeli olması gibi sebeplerden dolayı bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz” dedi.

“Destekçi sayısı 3 hafta 15 bine ulaştı”

Sosyal medya kullanıcılarının katılımıyla “Hisarcık - Gediz Yolu Yapılsın İstiyoruz” parolasıyla kurulan gurubun 3 hafta gibi kısa bir sürede 15 bine yakın destekçiye ulaştığını ifade eden Tosun,” Kampanyamız çerçevesinde, sosyal medya üzerinden grup kurmak suretiyle, hiçbir siyasi bağı bulunmayan, yalın, samimi, sıcacık dostlukların oluşturduğu güzel bir birliktelik ortaya koyduk. Bununla birlikte kampanyamıza destek veren dostlarımızı paylaşım yapmaya, imza kampanyasına katılmaya, Cimer'e yazmaya ve diğer sosyal medya yollarına yönlendirmek suretiyle ilerleme sağladık. Ayrıca destek veren dostlarımızın siyasi çevrelerini devreye sokmaları suretiyle büyümemiz hızlandı. Çeşitli siyasi partilerden destek mesajları aldık. Sivil toplum kuruluşlarının da destekleri ile hedefimize biraz daha yaklaştık. Emet, Hisarcık ve Gediz ilçemiz ve köylerinden kısa sürede tahminimizin üzerinde destekler gelmeye devam ediyor. Bu çalışmamız ile şunu başaracağız. Herhangi bir siyasi görüşe bağlı kalmadan, tüm siyasi görüşlerin, siyasetçilerin ve siyasi partilerin desteğini alarak, sadece halkımızın sağduyusu, devletimizin gücü ve hükümetimizin icraatı ile Hisarcık-Gediz yolumuzun yapılmasını sağlamış olacağız. Cimer'e yazmış olduğumuz mesajlara gelen cevaplara göre yatırım programında olduğu bilgisine ulaştığımız Hisarcık-Gediz yolu inşaatına ödenek ayrılması, devletimize büyük bir yük olmasa gerek diye düşünüyoruz. El ele kol kola el birliğiyle en kısa zamanda yolumuzu yapacağız inşallah” diye konuştu.