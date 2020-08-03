Hisarcık Gençlik Parkı'nda müzik ziyafeti

Gençlik Parkına akın eden ilçe ve çevre halkı, yöre sanatçılarının seslendirdiği birbirinden hareketli şarkı, türkü ve pop müzik türndeki parçalarına eşlik ederek güzel bir bayram gecesi geçirdiler.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin bol olduğu bayramlarda Korona virüs sürecinde bunalan halka güzel ve coşkulu bir bayram gecesi yaşatmak amacıyla müzik programı düzenlediklerini söyledi.

Çalışkan,” Milletimizin ve insanlığın yakasına yapışan bu virüs inşallah en kısa zamanda biter. Bayramların bayram tadında yaşandığı güzel günlerde tekrar buluşmak en büyük isteğimizdir” dedi.

Düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getiren ilçe halkı, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür ederek, etkinliklerin devam etmesini istediler.