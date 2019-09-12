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Hisarcık Halk Eğitim Merkezi'nde aşure etkinliği

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği düzenlendi.


Etkinlik kapsamında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerin katkılarıyla yapılan aşure, Halk Eğitim Merkezinde öğretmen, kursiyerler ve protokol üyeleri ile Atatürk İlkokulu öğrencilerine ikram edildi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, aşurenin birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydetti.


Aşure etkinliğine Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Okul Müdürleri, Öğretmen, protokol üyeleri ve kursiyerler iştirak etti.

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