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Hisarcık halkı 3 aydır diş hekimi bekliyor

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 3 aydan bu yana yeni diş hekimi atanmayıp, poliklinik hizmetlerinin geçici doktorlarla yürütülmesinin hastaları mağdur ettiği iddia edildi.

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne 3 aydan bu yana yeni diş hekimi atanmayıp, poliklinik hizmetlerinin geçici doktorlarla yürütülmesinin hastaları mağdur ettiği iddia edildi.


İlçe halkı, İlçe Hastanesine Ağustos ayından bu yana kadrolu yeni diş hekimi atanmayıp, bu süre zarfında Kütahya, Tavşanlı ve Emet ilçelerinden geçici diş tabibi görevlendirilmesi ve diş röntgen cihazı olmaması nedeniyle diş protez ve kanal tedavileri ile diş filmi çekimi için komşu hastanelerin diş polikliniklerine gitmek zorunda kaldıklarını belirterek,” Hastanemizde çevre hastanelerden görevlendirilen doktorlarca diş muayenesi, çekim, dolgu ve diş temizliği işlemleri yapılmakta, ancak diş röntgen cihazı bulunmaması ve kadrolu Diş Hekim olmaması yüzünden protez ve kanal tedavileri için hastalar çevre hastanelerdeki diş polikliniklerine yönlendirilmektedir. Bu durum hastaların maddi ve manevi kayıplara uğramasına yol açmaktadır. İlçe merkezi ve köyleriyle yaklaşık 13 bin nüfuslu ilçemiz halkının mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden hastanemize bir an önce Diş Hekimi kadrosunun açılarak doktor atanmasını ve diş röntgen cihazı alınmasını istiyoruz” dediler. (MA-EFE)

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