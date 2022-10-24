Hisarcık halkı salamura zeytin yapımına yöneldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yüksek zeytin fiyatları yüzünden son yıllarda vatandaşlar daha sağlıklı ve ucuza mal olan yeşil ve siyah salamura zeytin yapımına yöneldi.

Zeytinde hasat döneminin başlamasıyla ilçe pazarına Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirilen siyah ve yeşil zeytinler salamura yapılmak üzere vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor.

Zeytin satıcısı Mustafa Korkmaz, marketlerde satışa sunulan zeytinin fiyatının yüksekliğinin evlerde salamura zeytin yapımını yaygınlaştırdığını söyledi.

Korkmaz" Manisa'nın Akhisar ilçesinden çeşitli türdeki yeşil zeytinin kilosunu 20-25 TL'den, siyah zeytinin kilosunu ise 25-30 TL arasında satıyoruz. Son yıllarda vatandaşlar kış boyunca tüketeceği siyah ve yeşil zeytinlerin kolay olan salamurasını kendisi yaparak çok daha ucuza getirmektedir” dedi.

Kendi yaptıkları salamura zeytinin hem daha lezzetli, hem de çok daha ucuza geldiğini söyleyen Halit Aksulu," Marketlerden kilosunu 70-80 TL arasında satın aldığımız siyah zeytini 30 TL'ye, 40-50 TL arasında satın aldığımız yeşil zeytini kendimiz salamura yaparak 25 TL'ye mal ediyoruz. Salamura yaptığımız içerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan doğal yeşil ve siyah zeytinleri gönül rahatlığı ile tüketiyoruz" diye konuştu.