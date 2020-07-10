Hisarcık heyetinden Vali Çelik'e ziyaret

Hisarcık heyeti Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

Kaymakam Buğra Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte Vali Ali Çelik'i ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini ileterek, ilçeyle ile ilgili taleplerini aktardılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Çelik, Hisarcık heyetine teşekkür etti.