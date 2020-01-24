Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Enes Yıldırım görevine başladı.

İlçe Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Nurhan Akyürek'in Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Hastalıkları Asistanlık eğitimine başlamasının ardından, İlçe Hastanesine Başhekim vekili olarak atanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Enes Yıldırım, 1994 yılında Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Simav'da, lise öğrenimini ise Aydın Fen Lisesinde tamamlayan Dr. Yıldırım 2019 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden mezun oldu. 2019 yılı Ekim ayında Kütahya'nın Şaphane ilçesi Toplum Sağlığı Merkezinde göreve başlayan Yıldırım, son olarak Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine Başhekim vekili olarak atandı.