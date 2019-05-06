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Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne yeni ambulans

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi 112 Acil Sağlık İstasyonu’na Sağlık Bakanlığından gönderilen son model ambulans hizmete girdi.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi 112 Acil Sağlık İstasyonu'na Sağlık Bakanlığından gönderilen son model ambulans hizmete girdi.


Hisarcık için sağlık alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, "İlçemizde hizmete sunulan tam donanımlı 4x4 ambulans zor şartlarda hastalara ulaşmak için tasarlanmıştır. İlçe halkı adına ambulansın ilçemize gelmesine katkı sağlayan vekillerimize ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni ambulansımız hayırlı olsun" dedi.

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