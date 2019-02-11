Hisarcık İlçe Hakem Heyeti'ne takdir belgesi

Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, Bakanlık yapılandırması sonucu faaliyetleri sona eren İlçe Hakem Heyeti üyelerine takdir belgesi verdi.
Kaymakamlık bünyesinde 1995 yılından bu yana hizmet veren İlçe Hakem Heyetinin faaliyetlerine Bakanlık yapılandırması neticesinde son verilmişti.
Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen takdir belgeleri Kaymakam Furkan Başar tarafından İlçe Hakem Heyeti üyelerine takdim edildi.
Kaymakam Başar, İlçe Hakem Heyeti'nde uzun yıllar hizmet veren heyet üyelerine teşekkür etti.