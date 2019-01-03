Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi yeni binasında

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi, belediyenin tahsis ettiği yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Bir süre önce eski Hükümet Konağını değerlendirmek amacıyla Belediye 450 metrekarelik 3. katı kütüphaneye tahsis etmişti. Yaklaşık 5 ay süren bakım onarım çalışmaları sonucu modern hale getirilen bina İlçe Halk Kütüphanesi olarak AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve İshak Gazel ile Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ve kurum müdürlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yeni hizmete giren İlçe Halk Kütüphanesinin yapılan onarım çalışmaları sonucunda ilçeye yakışan modern bir yapıda hizmet vermesinin sağlandığını belirterek, “Yeni dizayn edilen kütüphanemizde geleneksel kütüphane anlayışının dışına çıkılarak konfor ve rahatlık ön planda tutulmuştur. Buradan özellikle genç öğrenci kardeşlerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen kitaplarla arkadaş, dost olalım. Okuyalım, okutalım, öğrenelim ve ilim sahibi olalım" diye konuştu.

Kütüphane sorumlusu İsmail Yaldız, yaklaşık 9 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, ayrıca 4-6 yaş çocukların zeka oyunlarıyla vakit geçirebilecekleri özel oda bulunduğunu belirtti.(MA-EFE)