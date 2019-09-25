Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 16 temizlik görevlisi alınacak

Verilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 16 işçi için müracaatlar 23 - 27 Eylül tarihleri arasında İş-Kur'a, kişisel şifre ile İş-Kur internet sitesine veya Hisarcık Belediyesi bünyesindeki İŞKUR irtibat bürosuna yapılabilecek.

Başvuruların ardından, 16 işçi 1 Ekim 2019 tarihinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saat 10.00'da noter kurası ile belirlenecek.

Çalışmaya hak kazanan adaylar, 14 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 8 ay 12 gün Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar.