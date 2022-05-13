Hisarcık İlçe Müftülüğünden ortaokul ve lise öğrencilerine değerler eğitimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolü çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik değerler eğitimi verildiği bildirildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu ve Kuran Kursu Hocası Ayşe Tekin tarafından Hisarcık'taki ortaokul ve liselerde sınıf bazlı olarak verilen değerler eğitiminde öğrencilere iman, doğruluk, güzel ahlak, vatan ve millet sevgisi konularında bilgiler veriliyor.