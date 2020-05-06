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Hisarcık ilçe pazarı bu hafta kurulmayacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görülen pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaların akabinde bir mahalle ve bir mahallenin iki sokağı ile üç apartmanda uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta kurulmayacağı açıklandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görülen pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaların akabinde bir mahalle ve bir mahallenin iki sokağı ile üç apartmanda uygulanan karantina tedbirleri nedeniyle Pazar günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta kurulmayacağı açıklandı.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında toplantı sonunda yapılan açıklamada;” İlçemizin içinden geçtiği hassas dönem dikkate alınarak ilçe merkezinde bu hafta pazar kurulmaması karara bağlanmıştır. Karantina uygulanan yerler başta olmak üzere tüm mahalle ve köylerimizde Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz görevlerini başarıyla yürütmektedir” denildi.

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