Hisarcık ilçe stadı çevresi ağaçlandırıldı

İlçe stadyumu çevresindeki boş alanlarda temizlik ve ağaçlandırma çalışması başlattıklarını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, “İlçe stadyumunun tribün tarafı hariç üç çevresine toplam 250 adet sedir, selvi, şimşir ve çam ağacı, kale arkalarına ise lavanta çiçeği dikimi gerçekleştirdik. Toprakla buluşan fidanların boy atmasıyla inşallah ilçe stadımızın çevresi çok güzel bir görünüme kavuşacak. Katkılarından dolayı Kaymakamımız Furkan Başar'a, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'a, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'a, fidan desteği veren Fidanlık Şefi Yusuf Gökşen'e, fidanların dikiminde çalışan Özel İdare ve Belediye işçilerine teşekkür ediyorum.” dedi.