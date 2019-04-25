İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hisarcık ilçe stadı çevresi ağaçlandırıldı

Hisarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce stadyum çevresine 250 fidan dikimi gerçekleştirildiği bildirildi.


İlçe stadyumu çevresindeki boş alanlarda temizlik ve ağaçlandırma çalışması başlattıklarını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, “İlçe stadyumunun tribün tarafı hariç üç çevresine toplam 250 adet sedir, selvi, şimşir ve çam ağacı, kale arkalarına ise lavanta çiçeği dikimi gerçekleştirdik. Toprakla buluşan fidanların boy atmasıyla inşallah ilçe stadımızın çevresi çok güzel bir görünüme kavuşacak. Katkılarından dolayı Kaymakamımız Furkan Başar'a, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan'a, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'a, fidan desteği veren Fidanlık Şefi Yusuf Gökşen'e, fidanların dikiminde çalışan Özel İdare ve Belediye işçilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.