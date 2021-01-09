İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık İtfaiyesi personeline yangın eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi İtfaiye Amirliğinde görev yapan personele temel yangın eğitimi verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi İtfaiye Amirliğinde görev yapan personele temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.


Belediye İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse, rutin olarak gerçekleştirdikleri yangın eğitimi ve tatbikatları ile itfaiye ekiplerinin olası yangın felaketleri ve doğal afetler karşısında yangın söndürme araçları ile her daim hazır olmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.