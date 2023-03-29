Hisarcık Karbasan köyünde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde gece yarısı başlayan kar yağışı sonrası kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı bildirildi.

Bin 264 metre rakımlı köylerinde gece yarısı başlayan kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiğini söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya," Mart ayının sonuna geldiğimiz halde yüksek rakımlı köyümüze yağan karın kalınlığı 10-12 santimetreye ulaştı. Yüksek rakım sebebiyle soğuk olan köyümüzde Ağustos ayında bile akşamları evlerimizde soba ve kalorifer yanar. Bizim yazımız Haziran ve Temmuz aylarıdır. Köyümüzün adından da anlaşılacağı gibi bizden kar eksik olmaz" dedi.