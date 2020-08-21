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Hisarcık Karbasan köyünde karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 14 gün karantinaya alınan Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde 24 Ağustos tarihinde sona erecek olan karantina süresi bir hafta uzatıldı.

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 14 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde 24 Ağustos tarihinde sona erecek olan karantina süresi bir hafta uzatıldı.


Karantina altındaki Karbasan köyünde inceleme ve denetimlerde bulunan Kaymakam Buğra Karadağ, 10 Ağustos tarihinde saat 16.00'da başlatılıp, 24 Ağustos saat 16.00'da sona erecek olan karantina uygulamasının Covıd-19 salgın hastalığının yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 31 Ağustos saat 16.00' ya kadar bir hafta uzatıldığını ve karantinanın üst düzey tedbir ve denetimlerle devam edeceğini söyledi.

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