İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık Kaymakamı Okatan, görevine başladı

Hisarcık Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hasan Musab Okatan, görevine başladı.


Hisarcık Kaymakam Vekili Furkan Başar'ın yurt dışı eğitimim nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, Kaymakam vekilliği görevine Hasan Musab Okatan atandı.


1994'te Burdur'un Çavdır ilçesinde doğan Hasan Musab Okatan, ilk ve orta öğrenimini Çavdır ilçesinde tamamladı. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Bölümünden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri-Afyonkarahisar Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyonkarahisar Valiliğinde il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Samsun- Tekkeköy, Burdur-Gölhisar ilçelerinde refiklik stajını yapan Okatan, eğitim hayatına halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programında devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.