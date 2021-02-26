Hisarcık Kızılay gönüllüleri kuşlar için doğaya yem bıraktı

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği’ne bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken kuşlar için doğaya yem bıraktı.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği'ne bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, kar ve dondurucu soğuk yüzünden beslenmekte güçlük çeken kuşlar için doğaya yem bıraktı.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, Genç Kızılay gönüllülerinin, kış mevsiminin zorlu geçtiği Gölcük Yaylasındaki ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan kuşlar için Genç Kızılay gönüllülerinin belirli noktalara 100 kilogram arpa ve buğday bıraktıklarını söyledi.
Şen, katılımlarından dolayı Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.