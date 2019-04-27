İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan genel kurul toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya Kaymakam Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Mal Müdür Vekili İsmail İşleyen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç ile 25 köy muhtarı katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, toplantı yeter sayısının olduğunun tespit edilmesinin ardından Birlik Tüzüğünün 13. Maddesi gereği Birlik Encümenliğine üye seçimine geçildi. Birlik Encümenliği seçimlerinde Saklar köyü Muhtarı Ali Tunç ve Kutlubeyler Köyü Muhtarı Halil Gülmez Birlik encümenliğine seçildiler. Gündem gereği 2018 mali yılı gelir gider kesin hesapları ile faaliyet raporlarının okunarak kabul edilmesinden sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.