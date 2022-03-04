Hisarcık köylerinde sabah namazı buluşması

Gençlerle sabah namazı buluşması Kutlubeyler köyünde İmam Hatip Selahattin Aydın'ın teşvikleriyle, gençlerin ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol'un sabah namazını kıldırmasının ardından Müftü Akyol yaptığı sohbette cemaate, iman, amel, güzel ahlak ve takva konuları üzerinde durarak dinimizi yaşanır hale getirerek sevgi ve kardeşliğimizi güçlendirerek dinimize ve ülkemize sahip çıkmanın ne kadar da önemli olduğunu anlattı.

Sabah namazı buluşması yapılan dua ve kahvaltıyla tamamlandı.