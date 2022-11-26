Hisarcık Küçükçay'da taşkın koruma projesi çalışmaları

Çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan ve çalışmalarla ilgili firma yetkilerinden bilgi alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sulamanın öneminin daha da arttığı son dönemlerde Küçükçay taşkın koruma projesi çalışmalarının tamamlanmasıyla tarım arazilerinin daha verimli sulanmasına olanak sağlayacağını, projeyle ayrıca ilçeyi olabilecek bir sel felaketinden korumanın amaçlandığını ifade etti.

Taşkın koruma projesi çerçevesinde Küçükçay ve Kocaçay'ın birleştiği alandan başlayıp Bahçelievler mevkii arasına zemin genişliği 8 metre, duvar yüksekliği 3,15 metre olan toplam bin 319 metre uzunluğunda taşkın koruma duvarı yapılacak. Bu arada aynı güzergahta bulunan ve eskidiği için yıkımı tamamlanan Ücek köprüsünün yapımına yakında başlanacak.