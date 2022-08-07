Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali 3 yıl aradan sonra tekrar açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bu yıl 33.'sü düzenlenen geleneksel Kültür ve Sanat Festivali törenle açıldı.

Pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra tekrar açılan festivalde konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kültür ve Sanat Festivalinin ilçede 1986 yılından beri geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım"

Başkan Çalışkan, ”Covıd-19 hastalığı ile mücadele çerçevesindeki ulusal kısıtlamalar nedeniyle, geçtiğimiz yıllarda yapamadığımız Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali'nde, bugün sizlerle bir arada olmaktan, kalplerinizdeki sıcaklıktan, yüzlerinizdeki gülümsemeden dolayı çok mutluyum. Bu organizasyonlar ilçemizin tanıtımı, kalkınması, toplumumuzun birlik, beraberliği ve sosyal yaşantının gelişmesi yönünden büyük önem arz etmektedir. Ayrıca düzenlemiş olduğumuz geleneksel sünnet şöleni ile çocuklarımızın sünnetini yaparak ailelerimize destek oluyoruz. İşte bu kalabalık, birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir. Biz bu birliktelik inancını, kardeşliğin ve beraberliğin teminatı olan Ahi Evran'dan, 'Hakk'ı gerçekten sevenlere cümle alem kardeş gelir' diyen Yunus Emre'den, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'den, 'Ne olursan ol gel' diyen Hz. Mevlana'dan alıyoruz” dedi.

"Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum"

Açılışta konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, ”Salgın geçmiş yıllarda hem ilçemize, hem ülkemize hem de bütün dünyaya göstermiş olduğu o etkiyi büyük oranda ortadan kaldırdık. O etkiden kurtulduk. Ama işte bu süreç içerisinde bu tarz festivallerden de maalesef uzak kaldık. Covid-19 salgınının bütün dünyaya öğrettiği çok önemli şeyler vardı. Bunlardan birisi de toprağın değeri, toprağın zarafeti. Bu tür festivallerle bizim hedef edindiğimiz, amaçladığımız şeylerin tamamı aslında Covid-19 sürecinde salgının bize öğretmiş olduğu şeylerdir. Bakıyorum bütün ilçelerimizden bu anlamda bazı davetler geliyor. Hemen her ilçemizde böyle festivaller düzenleniyor. Birbiriyle yeniden kucaklaşmayı özleyen hemşerilerimiz bu festivallerle, etkinliklerle yine eski günlerdeki gibi birbirlerine sarılmaya hazırlanıyor. Bu festivali hazırlayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a ve ekibine bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Stantları gezdiler

Festival açılışında Simav Naşa Yarenleri Folklor ekibinin yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. Programda sünnet olan 7 çocuğa belediye tarafından çeyrek altın ve bisiklet, protokol üyeleri tarafından ise çeyrek altın ile çeşitli hediyeler verildi.

Konuşmaların ardından festival alanında kurban kesilip, dua yapıldıktan sonra alandaki stantlar gezildi.

Festival alanında yapılan açılış törenine, Kütahya Vali Yardımcısı Hasan Erkal, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kaymakam Hasan Çiçek, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, MHP Kütahya İl Başkanı A. Selçuk Alıç, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Memiş Guguş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.