Hisarcık Kutluhallar Ortaokulu'nda, “LGS Süper Lig” projesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri arasında akademik başarıyı ve motivasyonu arttırmak amacıyla “LGS Süper Lig” projesi hayata geçirildi.

LGS Süper Lig projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kutluhallar Ortaokulu Müdürü Mehmet Bodur,” Öğrencilerimizin çok sevdiği futbolla LGS sürecini beraber yürütecekleri ve akademik başarıyı ve motivasyonlarını artıracak, disiplinler arası yaklaşımı benimseyen LGS Süper Lig projemizle hem eğleniyoruz, hem de tatlı rekabet içinde yarışarak akademik başarımızı artırmaya çalışıyoruz. 9. Hafta sonunda şampiyon olan Fatma Naz Şahan'ı tebrik ederiz. Bu projenin uygulanmasında başta Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Fahrettin Uygun olmak üzere projemize katkı sunan tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.