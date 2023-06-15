Hisarcık LGS Şampiyonlar Ligi ve LGS UEFA Avrupa Ligi ödül töreni

Hisarcık ilçesi Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri arasında akademik başarıyı ve motivasyonu arttırmak amacıyla hayata geçirilen “LGS Süper Lig” projesi sonunda LGS UEFA Avrupa Ligi ve LGS Şampiyonlar Ligi'nde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri arasında başlatmış oldukları LGS Süper Lig projesini, sadece kendi okullarında değil, ilçe geneline de uyarlayarak Hisarcık LGS Şampiyonlar Ligi projesiyle ilçe öğrencilerini de içine alacak şekilde yeni bir proje hayata geçirdiklerini söyleyen Kutluhallar Ortaokulu Müdürü Mehmet Bodur,” 29 Kasım'da yapılan İl Geneli deneme sınavında İlçe genelinde ilk 32 'ye giren öğrencilerimiz ile birlikte LGS Şampiyonlar Ligi Grupları, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda öğrencilerimizin katılımıyla kura çekimi ile oluşturuldu. Web 2 araçlarının kullanımının öğrencilerimiz üzerinde pozitif bir etki bıraktığının ve akademik başarıyı ve motivasyonu artırdığına yönelik yapılan araştırma projemiz öğrencilerimiz arasında büyük ilgi gördü. Projenin sonlanmasıyla birlikte Hisarcık LGS UEFA Avrupa Ligi ve LGS Şampiyonlar Ligi'nde dereceye giren öğrencilerimize ödülleri İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun ve İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun tarafından takdim edildi. Bu süreçte projemize destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci'ye ve projenin uygulanmasına katkı sunan, ilçemiz Okul Müdürlerine, Okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun'a ve emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.