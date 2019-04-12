Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında protokol

Çini İşlemeci ve Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama kurslarının açılmasına imkan sağlayacak İŞKUR destekli İş Protokolü İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy tarafından imzalandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak olan bayanlara yönelik İŞKUR destekli 318 saat Çini İşlemeci Kursunun Hasanlar beldesinde, 653 saat Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama Kursunun Halk Eğitim Merkez binasında 2 Mayıs tarihinde başlayacağını belirterek, “ Kontenjanı 25 kişi olan kurslarda kursiyerler geldikleri gün başına 30-40 TL arasında ücret alacaklar ve ayrıca meslek öğrenecekler” dedi.