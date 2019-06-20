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Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmen ve eğitim çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.


Hisarcık Meslek Yüksekokulunda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimine İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul idarecileri, öğretmenler ve Milli Eğitim bünyesindeki çalışanlar katıldı.


İş Güvenliği Uzmanı Süleyman Uzun tarafından katılımcılara temel iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı genel, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.


İki günlük periyotta 130 personelin eğitim aldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, " Toplamda 12 saat süren eğitim aşaması sonrasında sınav yapılmış olup, başarılı olan personele katılım belgesi verilecektir. Milli Eğitim personeline iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verilmesi eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik bir projedir" dedi.

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