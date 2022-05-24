Hisarcık MYO öğrencileri için tarihi ve kültürel gezi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Büyük Zafer'in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Dumlupınar ilçesine, Aizanoi Antik Kenti ile Kütahya'ya tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

Geziye katılan 30 öğrenciye Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin, Öğr.Gör. Yeter Akkaya ve Öğr. Gör. Sezai Bülbül eşlik etti.

İlk olarak Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinin ziyaret edildiği gezide Arkeolog Nurullah Tokdemir kafileye rehberlik etti. Tokdemir, Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro, Stadyum, Antik Hamam ve Borsa hakkında bilgiler verdi. Ziyaret çerçevesinde daha sonra Dumlupınar ilçesine hareket eden kafile burada Kurtuluş Savaşı Müzesi, Atatürk Karargah Evi, Dumlupınar Şehitliği, Şehit Sancaktar Anıtı ve Zafertepeçalköy Zafer Anıtlarına ziyarette bulundu. Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitlikler, müzeler ve anıtlarda kafileye, Dumlupınar Milli Parklar Müdürlüğü'nden Alan Kılavuzu Yunus Yeşilpınar ve Tarih Rehberi Kemal Gümüş rehberlik etti. Gezinin son bölümünde ise Kütahya Merkez'e geçilerek öğrencilere serbest zaman dilimi tanındı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, geziye destek veren Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'a, Tavşanlı MYO Müdürü Prof.Dr. İsmet Çelik'e, Çavdarhisar MYO Müdürü Doç.Dr. Eray Acar'a, DPÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Gökhan Coşkun'a ve ekibine, rehberler Arkeolog Nurullah Tokdemir ve Yunus Yeşilpınar'a teşekkür etti.